L'Europe veut sa propre infra DNS, en quête d'indépendance face aux géants américains

Le résolveur made in UE aura un rôle particulièrement important dans la navigation des utilisateurs de la zone, touchant à de nombreux chantiers comme l'accessibilité, la sécurité, le traitement et la protection des données, ou le filtrage légal des URLs menant à des contenus illégaux. Il devra garantir un traitement des données personnelles en Europe et leur non-monétisation. Outre une obligation de configuration simple (des tutoriels devront être proposés à tout utilisateur non-expert), il aura surtout pour mission de renforcer la cybersécurité globale et de lutter contre des menaces comme le phishing , les malwares et autres.