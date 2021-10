L’Union européenne envisage d’interdire l’enregistrement anonyme de domaines

Celui-ci demande à ce que les informations collectées sur la personne demandant à enregistrer un nom de domaine, comme son nom complet, son numéro de téléphone et son adresse postale, soient vérifiées et certifiées. Elles devront être enregistrées dans une base de données afin de pouvoir être fournies aux forces de l'ordre dans le cadre d'une enquête. Le but de cette demande est d'essayer d'empêcher des acteurs malveillants d'enregistrer anonymement des domaines à répétition afin de distribuer des malwares ou dans le cadre de campagnes de phishing .