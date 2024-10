Comptant parmi les plateformes de streaming les plus regardées dans le monde, Netflix est particulièrement apprécié des français. Pour cause, la France est cinquième sur le podium des pays où Netflix compte le plus d'abonnements : 30 % des foyers en sont dotés, un chiffre qui monte à 78 % chez les 18 - 24 ans, et 69 % des 25 - 39 ans selon les derniers chiffres dévoilés par Statista. Netflix rassemble énormément autour de séries originales devenues cultes, mais aussi de films et de documentaires.