Les Français sont de moins en moins satisfaits de Netflix... mais il y a de plus en plus d'abonnés

Voilà maintenant plusieurs années que la lassitude des Français vis-à-vis de Netflix se fait ressentir. Les abonnés soulignent régulièrement le manque d'originalité des contenus présents sur la plateforme qui peinent, depuis quelques années, à se renouveler. Près de dix ans après ses premiers pas, Netflix siège aujourd'hui à la place de leader avec pas moins de 63 % des Français qui ont accès au service (contre 61 % l'année précédente). Le géant est suivi par Amazon Prime Video (inclus à l'abonnement Prime) qui parvient à séduire 49 % de la population française en 2023, contre 43 % en 2022. Merci The Last of Us ? Peut-être bien…