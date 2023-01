La série The Last of Us explose déjà des records, et ce n'est que le début

Avant son lancement, la série The Last of Us chapeautée par HBO suscitait autant l'excitation que la crainte. Co-dirigée par Craig Mazin (Chernobyl) et Neil Druckmann, scénariste de la franchise chez Naughty Dog, et portée par un très beau casting comptant notamment Pedro Pascal (Joel) et Bella Ramsey (Ellie), tous les bons ingrédients semblaient réunis.