Cyberpunk 2077 revient fort sur Steam, merci Netflix ?

Il faut dire que le titre de CD Projekt RED a fait bien du chemin depuis sa sortie en décembre 2020. Après moult mises à jour pour corriger les nombreux bugs dont il était criblé et ajouter du contenu afin d'être à la hauteur des ambitions du studio polonais, Cyberpunk 2077 est plus en forme que jamais, en attendant une extension prévue courant 2023, sur PC et exclusivement sur PS5 et Xbox Series X|S.

Il y a avec cet anime comme un air de déjà-vu pour une production Netflix. En effet, en 2019, la série The Witcher avait offert un regain de popularité au chef-d'œuvre qu'est The Witcher 3: Wild Hunt, voire avait battu à plates coutures l'engouement à son égard lors de sa sortie en 2015.

Et vous, l'anime Netflix tiré de Cyberpunk 2077 vous a-t-il donné envie de (re)faire un tour à Night City ?