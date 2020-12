Record de précommandes et de connexions sur Steam pour Cyberpunk 2077

CD Projekt Red a communiqué qu'il avait écoulé 8 millions de précommandes pour Cyberpunk 2077. Un chiffre inouï alors que nous vous rapportions il y a quelques jours seulement que World of Warcraft Shadowlands était le jeu PC le plus vendu le jour de son lancement (précommandes + ventes jour 1) avec un total de 3,7 millions d'unités écoulées. Bien sûr, Cyberpunk 2077 est également disponible sur console, mais la comparaison a tout de même de quoi donner le tournis.

Autre record pour le titre, Steam a mesuré que plus d'un million de joueurs étaient sur le jeu en simultané ce 10 décembre 2020, et ce, seulement sur sa plateforme (il est aussi sur GOG, Epic Games Store et Stadia sur PC). On constatait également plus d'un million de spectateurs sur Twitch en simultané regardant des streams de Cyberpunk 2077.