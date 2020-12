Cyberpunk 2077 : un seul mode performance à 60 fps disponible sur PS5

Le verdict est tombé ce mardi. Cyberpunk 2077 est une véritable bombe sur PC ! Mais jusqu'à présent, CD Projekt a entretenu le mystère autour de son jeu sur console. Il faut savoir que le titre sortira sur PS4 et Xbox One mais qu'il sera possible d'y jouer sur PS5 et Xbox Series X | S via la rétrocompatibilité.