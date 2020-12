Cyberpunk 2077 : un trailer de lancement contenant un message secret de la part de CD Projekt Red

En substance, le studio polonais tient à remercier les joueuses et joueurs pour leur patience et leur enthousiasme envers leur prochain jeu, qui se veut leur projet le plus ambitieux à ce jour.

Il précise également qu'une fois le jeu original stable, l'équipe se concentrera sur de nouvelles extensions d'un niveau au moins équivalent à celles de The Witcher 3.

Enfin, CD Projekt Red confirme qu'à l'instar de son jeu précédent, Cyberpunk 2077 comprendra bien une série de DLCs gratuits, qui seront implémentés à partir de 2021, après un repos et des fêtes de fin d'année bien mérités.

Une attente de 7 ans touche enfin à sa fin, rendez-vous donc demain à partir de minuit sur consoles et une heure du matin sur PC pour s'immerger dans ce monde dystopique.