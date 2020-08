Cyberpunk 2077 se dévoile un peu plus lors du nouveau Night City Wire

En sélectionnant « Nomad », l'aventure débutera dans les Badlands et notre héros sera constamment sur les routes avec sa famille. L'origine « Street Kid » nous plongera dans les rues de Night City au cœur des gangs et des trafics illégaux. Enfin, le « Corpo » commencera son histoire au sein d'une grande entreprise. Le choix aura une influence sur les premières heures du jeu mais aussi sur le gameplay. Par exemple, une origine peut permettre d'accéder à plus d'options lors des dialogues.