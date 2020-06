Night City Wire : Cyberpunk 2077 fait le plein de vidéos et captures, DLSS en prime

Long d'exactement 25 minutes, cet Épisode 1 insistait sur de multiples aspects du jeu. Entrecoupé d'innombrables échanges entre les développeurs, il a eu un peu tendance à noyer le poisson, décevant au passage des amateurs qui voulaient surtout voir le jeu en pleine action.

Nos confrères de Kotaku ont toutefois été en mesure de proposer une séquence de gameplay, plus dense que celle présentée par le studio : presque quinze minutes de vidéo au cours desquelles on découvre le système de dialogue, la ville de Night City en pleine nuit et une « mission secondaire ».