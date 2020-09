Cyberpunk 2077 : après l'édition collector, la Xbox One X... voici les baskets Adidas !

De son côté, Cyberpunk 2077, sera bien disponible le 19 novembre prochain, sur PS4, Xbox One et PC, et jouable sur PS5 et Xbox Series X, via une « grosse » mise à jour du jeu qui n'interviendra pas avant 2021.

En d'autres termes, au lancement, Cyberpunk 2077 bénéficiera d'optimisations mineures sur PS5 comme sur Xbox Series X, et une nouvelle version du jeu, qui tirera pleinement partie des améliorations hardware des deux machines, sera proposée en 2021, sous la forme d'une mise à jour majeure et gratuite.