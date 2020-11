Cyberpunk 2077 : les versions Xbox One X et Xbox Series X comparées en vidéo

Dans un premier temps, Cyberpunk 2077 utilisera la rétrocompatibilité pour tourner sur la dernière console en date de Microsoft. Pour faire simple, la Series X lancera la version Xbox One X avec des améliorations mineures (temps de chargement plus courts, framerate plus stable...). Le jeu sera pleinement optimisé pour la Xbox Series X (et la PS5) via un patch qui débarquera en 2021.