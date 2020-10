Cyberpunk 2077 : un troisième report annoncé, rendez-vous le 10 décembre

À présent, notre plus gros défi est de sortir le jeu sur les consoles de la génération actuelle mais aussi sur next-gen et PC en même temps, ce qui demande de concevoir pas moins de neuf versions (Xbox One/X, compatibilité sur Xbox Series X | S, PS4/Pro, compatibilité sur PS5, PC, Stadia...) en télétravail. Étant donné que Cyberpunk 2077 a évolué au fil de son développement pour quasiment devenir un titre next-gen, nous devons faire en sorte que tout fonctionne parfaitement et que chaque version soit la plus fluide possible