Cyberpunk 2077 : un outil de création de personnage poussé... Jusqu'au bout des doigts

La création de personnage est un passage important dans tous RPG n'imposant pas un archétype de personnage. Cyberpunk 2077 ne faisant pas exception, CD PROJEKT RED semble déterminé à proposer l'un des outils les plus élaboré qu'il nous ait été donné d'expérimenter.

Outre les classiques choix de couleurs de peau, des yeux, et de forme des différentes parties du visage et du corps, nous savions déjà que Cyberpunk 2077 laisserait libre la personnalisation des parties génitales de notre personnage.

Aujourd'hui, nous apprenons, via une publication sur la page Facebook allemande du jeu, que cette liberté de choix concernera également la forme, la longueur et même la couleur des dents et des ongles. « La liberté est importante pour nous, et pas seulement au niveau du gameplay, mais aussi dans la manière de créer votre personnage », affirme la publication.