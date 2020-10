Cyberpunk 2077 : l'IA au service de la synchronisation labiale et des animations dans 10 langues

Dans The Witcher 3, les visages, pourtant très expressifs, étaient en réalité générées par un algorithme. De même, pour Cyberpunk 2077, compte tenu du nombre de personnages évoluant dans la ville de Night City, procéder à de la motion-capture aurait été aussi chronophage que complexe. Ainsi, le studio s'est servi de la technologie de Jali Research Inc. pour proposer des animations faciales aussi réalistes que possible, bien que fatalement moins détaillées qu'à l'aide de la motion-capture.

Avec cette nouvelle technologie, par exemple, les expressions faciales des interlocuteurs de V, protagoniste du jeu, pourront changer selon la teneur du discours au sein d'une même ligne de dialogue. Un système d'analyse audio intégré à l'intelligence artificielle permettra de répliquer les émotions du doubleur dans l'animation faciale de son personnage.

Quoi qu'il en soit, Cyberpunk 2077 sortant le 19 novembre sur consoles (Xbox One et PS4), PC et Google Stadia, nous aurons bientôt l'occasion de nous rendre compte du travail abattu sur l'entièreté du jeu.