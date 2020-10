Cyberpunk 2077 : on en sait plus sur la myriade de véhicules dans le jeu

Durant environ 25 minutes, le studio polonais a dévoilé des extraits totalement inédits concernant Cyberpunk 2077. Rappelons que le développement du jeu est maintenant terminé et qu'il arrivera le 19 novembre 2020 sur PS4, Xbox One et PC. Il tournera aussi sur PS5 et Xbox Series X | S via la rétrocompatibilité de ces machines. Un patch qui optimisera parfaitement le titre pour ces consoles next-gen arrivera plus tard.