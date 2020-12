Cyberpunk 2077 tourne correctement sur la console portable Aya Neo et son modeste APU Ryzen 5 4500U !

Réservée pour l'instant au seul marché chinois, où elle est disponible à un tarif avoisinant les 500 euros (hors taxe) en version 512 Go, l'Aya Neo emprunte beaucoup à la Switch en termes de design et de prise en mains. Elle dispose toutefois de composants issus tout droit du marché PC et d'un système d'exploitation qui n'est autre que Windows 10.

On y trouve notamment un écran IPS tactile HD+ (1 280 par 800 pixels) de 7 pouces, et un APU AMD Ryzen 5 4500U « Renoir » couplé à 16 Go de mémoire vive LPDDR4X cadencée à 4 266 MHz. L'ensemble est alimenté par une batterie de 47 Wh. Si aucune commercialisation n'est assurée en Europe, la console doit prochainement faire l'objet d'une campagne Indiegogo. En cas de succès, elle pourrait déboucher sur un lancement de la console en dehors du marché chinois. On croise les doigts !