Aya Neo, la nouvelle "console" portable chinoise propulsée sous Ryzen 4000 fait tourner les têtes

Ce processeur est du reste épaulé par 16 Go de LPDDR4X à 4 266 MHz et l'on peut d'appuyer sur 512 Go ou 1 To de stockage au format M.3 2280 (via des SSD SN550 de Western Digital selon Tom's Hardware).

L'écran est pour sa part limité à une définition HD+ (1 280 par 800 pixels), ce qui est suffisant pour afficher une densité de pixels de 215 ppp sur une diagonale de 7 pouces. L'Aya Neo tourne enfin sous Windows 10 et reprend peu ou prou les mêmes touches qu'une manette Xbox, en plus d'un capteur de gravité, d'un gyroscope et de quelques boutons spécifiques à l'appareil.

Côté connectique, on retrouve une prise Jack 3,5 mm et un port USB-C. La prise en charge du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.0 est aussi de la partie, au même titre que la recharge rapide 65 W pour la batterie de 47 Wh.

L'Aya Neo est proposée en Chine aux environs de 600 dollars en version 512 Go (soit environ 510 euros hors taxes), contre 680 dollars (580 euros HT) en version 1 To. Pour l'instant, la console d'Aya Device n'est disponible que sur le sol chinois et les commandes extérieures sont refusées. Une campagne Indiegogo est néanmoins envisagée pour une future commercialisation en Occident.