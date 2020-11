La série The Last of Us a reçu le feu vert d'HBO pour démarrer la production

C'est par une publication sur son compte Twitter qu'HBO a officialisé la bonne nouvelle. Comme annoncé en mars, Neil Druckmann, directeur créatif de l'œuvre vidéoludique, et Craig Mazin, créateur de l'excellente série Chernobyl, seront tous deux aux commandes de la série, côté écriture et réalisation. La société PlayStation Productions de Sony se chargera de la production.

Pour l'heure, la série devrait se focaliser sur les événements du premier opus de la franchise The Last of Us. Les téléspectateurs pourront donc (re)vivre les mésaventures de Joel (et plus tard Ellie), lorsqu'une étrange pandémie recouvre la population de champignons et transforme les infectés en créatures hautement agressives.

Selon Chris Parnell, co-dirigeant de Playstation Productions, l'arrivée de The Last of Us sur le petit écran serait la première d'une longue série d'adaptations, en séries ou en films, de licences de jeux appartenant à Sony. À quand une adaptation de Bloodborne, God of War ou Horizon: Zero Dawn ?