The Last of Us Part II : aucune chance qu'un DLC ou qu'un mode multijoueurs voient le jour

Où est le mode multijoueur de The Last of Us Part II ?

On sait depuis septembre dernier que The Last of Us Part II fera l’impasse sur un mode multijoueurs, contrairement à son prédécesseur. Un choix justifiable par l’immensité de la tâche à accomplir par Naughty Dog, pour ce jeu qui est devenu le plus gros projet de son histoire.

Mais une nouvelle fois, Neil Druckmann s’est montré facétieux face à l’hôte du podcast où il était l’invité. Interrogé sur le mode online de TLOU 2, le vice-président du studio s’est contenté de répondre « Je me souviens que nous faisions des jeux multijoueurs par le passé… », avant de se « zipper » les lèvres, comme pour signifier qu’il n’en dira pas plus.

Car abandonner le mode multijoueurs — baptisé Factions dans le premier opus — de TLOU n’a pas été chose aisée pour les équipes. En réalité, Naughty Dog a visiblement planché sur une nouvelle mouture de Factions, mais elle n’aurait pas trouvé sa place dans The Last of Us Part II.

Aussi Druckmann promet que les joueurs « finiront par découvrir le fruit des ambitions en ligne de notre équipe ; mais pas en tant qu’expérience rattachée à The Last of Us Part II. Quand et où cela se passera reste à déterminer. Mais soyez assurés que nous sommes de gros fans de Factions, comme le reste de notre communauté, et nous sommes excités à l’idée de partager davantage [à ce sujet] lorsque ce sera prêt ». Affaire à suivre ?