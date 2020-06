Le développement de Ghost of Tsushima, la nouvelle grosse exclu PS4 après The Last of Us 2, est terminé

Alors que beaucoup sont encore en train d'évoluer à Seattle dans The Last of Us Part 2, Sony va très bientôt dégainer une nouvelle (grosse) exclusivité pour sa PS4.

En effet, Ghost of Tsushima, le jeu signé Sucker Punch (officialisé en 2017), vient tout juste de passer « gold », et sera donc bel et bien en rayons le 17 juillet prochain.