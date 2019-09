La série TV Chernobyl a fait bondir le tourisme aux environs de la centrale nucléaire

Des « touristes » d'un genre nouveau

100 000 touristes en 2019

It's wonderful that #ChernobylHBO has inspired a wave of tourism to the Zone of Exclusion. But yes, I've seen the photos going around.



If you visit, please remember that a terrible tragedy occurred there. Comport yourselves with respect for all who suffered and sacrificed. — Craig Mazin (@clmazin) June 11, 2019

Source : TerraDaily

Encensée par les médias et les téléspectateurs et nominée pas moins de 19 fois aux Emmy Awards , la mini-série produite par HBO est revenue, avec une grande efficacité, sur le drame nucléaire de Tchernobyl qui a eu lieu en 1986. Entre les politiques de gestion désastreuses du régime soviétique et les conséquences directes de cette catastrophe,a ici rendu un bel hommage aux victimes (dont on ignore toujours le nombre exact) tout en faisant (re)découvrir au grand public cette tragédie et ses causes !En grande partie interdite d'accès, la zone entourant les ruines du réacteur est cependant désormais très prisée par des touristes d'un nouveau genre, en recherche de « sensations » ou simplement d'un souvenir de leur passage à proximité de ce lieu funeste. Si, depuis de nombreuses années déjà, la région est visitée par plusieurs milliers de touristes, les chiffres ont récemment bondi, depuis la sortie de la mini-série en mai 2019. À vrai dire, ils augmentent chaque année et ont déjà connu plusieurs pics, notamment en 2012 après la sortie du film américain, ou encore après la sortie de, jeu dans lequel on retrouve Pripiat, la ville abandonnée après le désastre, lors d'une mission.Visitant la région par le biais d'agences proposant des voyages «», selon les propos d'Oleksandr Syrota, le Directeur du Centre public d'information de Tchernobyl, la tendance d'un «» entourant la zone interdite est loin de se tarir. Le jeune et fraîchement élu président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, entend en effet développer l'attrait touristique du site, signant en juillet dernier un décret allant dans ce sens.Au nombre de 50 000 en 2017, le nombre de touristes devrait doubler pour 2019 en partie grâce à la série. À l'instar d'une série comme, les « fans » recherchent avant tout les lieux de tournage de la série, bien que ceux-ci soient principalement fictifs et situés en réalité en Lituanie. Les guides locaux déplorent par ailleurs certaines attitudes avec des touristes qui viennent surtout pour «» pour ensuite les publier sur les réseaux sociaux, et parfois dans des postures et des conduites inappréciées par les créateurs de la série et les habitants de la région. À ce sujet, Craig Mazin, scénariste et producteur de la série, a déclaré : «».Si tous les touristes ne font pas preuve d'une telle négligence, certains n'hésitent pas à rapporter des objets « souvenirs » trouvés sur place, souvent en pénétrant illégalement au sein de la zone d'exclusion. Oleksandre Syrota s'est ainsi étonné de voir apparaître des objets présentés comme venant de Tchernobyl sur des plateformes comme eBay : «». Il s'inquiète par ailleurs de la situation à venir expliquant qu'il est «» où pourront bien mener les projets touristiques du gouvernement.Le président de l'association des guides de Tchernobyl, Iaroslav Iemelianenko, voit quant à lui la situation avec un regard positif, vantant les mérites de l'Ukraine à avoir surmonté cette terrible épreuve ... Mérites difficiles à apercevoir par le prisme de la série.