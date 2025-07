On peut dire que le flou artistique autour de l'hydrogène « pas tout à fait vert » mais « plus propre que le gris traditionnel », c'est fini ! La Commission européenne a tranché, mardi 8 juillet 2025, en adoptant une méthodologie précise pour définir ce qu'est réellement l'hydrogène bas carbone. La décision de Bruxelles complète le puzzle réglementaire européen, et devrait rassurer les investisseurs qui attendaient des règles claires, pour se lancer plus franchement dans cette technologie prometteuse.