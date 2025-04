L'aviation et le maritime ne sont pas oubliés. La France garde l'ambition de faire émerger d'ici 2030 les premières productions industrielles de carburants de synthèse. Deux projets majeurs se distinguent d'ailleurs. Le premier, « Green Horizon », est porté par Lhyfe et Yara pour l'ammoniac ; et le second, « Masshylia », est emmené par Total et Engie pour la raffinerie.