Hy2Tech : un projet dans la chaîne de valeur de la technologie de l'hydrogène, soutenu par l'UE

Pour valider le projet et les financements associés, qui aideront les États membres à surmonter les éventuelles défaillances du marché, la Commission européenne a dû vérifier au préalable que le PIIEC Hy2Tech remplissait bien les conditions requises. Elle a ainsi conclu que le projet global contribue à la réalisation d'un objectif commun pour l'avenir de l'Europe et ses différents objectifs, comme le pacte vert ou la stratégie de l'UE pour l'hydrogène et REPowerEU.