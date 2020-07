Hydrogène : quelle feuille de route pour développer la filière en France ?

Alors que Bruno Le Maire et Élisabeth Borne annonçaient en juin vouloir rouler à l’hydrogène d’ici à 2035, Philippe Boucly pense que la France sera en mesure de produire, à l’horizon 2030, 700 000 tonnes d’hydrogène « propre » ou grandement décarboné. Il prévoit que 300 000 voitures et 5 000 camions et bus fonctionneront alors à l’hydrogène en France et que 50 % de la production annuelle servira à l’industrie.