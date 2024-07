Toyota et l’hydrogène : un choix écologique contesté pour les Jeux Olympiques de Paris 2024

Les JO approchent à grands pas, et avec eux viennent également différentes controverses et problématiques : occasion rêvée des cybercriminels pour voler des données, opacité des contrats et des financements privés, préoccupations sur les conditions de travail des ouvriers sur les chantiers, arnaques au QR code et impact environnemental global de l'événement sportif (liste non exhaustive). C'est justement sur ce dernier point que ça coince un peu.

Dans le cadre des JO, le géant nippon de l'automobile, Toyota, s'est engagé à déployer une flotte impressionnante de plus de 500 véhicules (bus et voitures) propulsés à l'hydrogène. Cette initiative, initialement présentée comme une avancée écologique, se trouve désormais au cœur d'une polémique inattendue.

En effet, une lettre ouverte adressée au Comité International Olympique et à Anne Hidalgo, collectivement signée par 120 scientifiques, dont David Cebon professeur d'ingénierie mécanique à l'université de Cambridge, remet en question la pertinence environnementale de ce choix. Les signataires de cette lettre ouverte avancent que le recours à l'hydrogène pourrait paradoxalement alourdir le bilan carbone de cet événement sportif mondial.