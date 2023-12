Hydrogène vert : inauguration en Bretagne d'un des plus grands sites de production de France

Cette centrale est la première du genre dans la région, et se place d'ores et déjà comme l'une des plus importantes de France. L'ouverture de ce site s'inscrit dans le projet Vallée Hydrogène Grand Ouest, qui vise à faire émerger un écosystème régional pour produire de l'hydrogène. D'ici 2026, Lhyfe espère voir la capacité de production de son installation s'élever à 80 tonnes quotidiennes.