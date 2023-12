Le plus grand gisement d'hydrogène du monde vient d'être découvert en France

Jacques Pironon travaille au laboratoire GéoRessources de l'Université de Lorraine. Selon ses estimations relayées par la BBC, la quantité d'hydrogène blanc contenue sous le sol de Folschviller serait estimée à 250 millions de tonnes ! Plus on descend en profondeur, plus il y a d'hydrogène présent. Pironon explique : « les minéraux ferreux souterrains ont la faculté de séparer l'oxygène de l'hydrogène dans les molécules d'eau en l'absorbant. Dans les couches géologiques très profondes, il n'y a plus d'oxygène du tout. Nous avons alors de fortes chances de trouver de l'hydrogène ». Cependant, cela ne signifie pas que tout pourra être exploitable, loin de là.