Une usine inaugurée en Allemagne pourrait révolutionner le marché de l'hydrogène vert

L'hydrogène vert est de plus en plus vu à travers le monde comme une source d'énergie intéressante et capable, à long terme, de remplacer en partie les hydrocarbures. La preuve ? Les plus grands espaces économiques au monde s'y mettent. La plus grande usine d'Amérique du Nord d'hydrogène vert vient ainsi d'ouvrir ses portes aux États-Unis, alors qu'en Europe, un outil industriel d'exception dédié à cette activité est inauguré à Berlin.