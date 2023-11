La plus grande usine à hydrogène vert d'Amérique du Nord s'ouvre en Californie

Alors que le pétrole tend à se raréfier et que les industriels du secteur se tournent de plus en plus vers l'hydrogène, l'entreprise H2B2 Electrolysis Technologies Inc. achève la construction de cette immense installation. Elle souhaite produire de l'hydrogène vert en grandes quantités grâce à cet édifice, construit dans la Vallée Centrale californienne. Pour rappel, l'hydrogène vert est produit grâce à l'électrolyse de l'eau (processus de séparation de l'eau en hydrogène et oxygène) grâce à l'utilisation d'énergies renouvelables.