Hyundai parie massivement sur l'hydrogène et ouvre une division spécialisée : HTWO

Hyundai a déjà présenté son futur SUV fonctionnant à l’hydrogène, le Nexo, ainsi que son tracteur semi-remorque HDC-6 Neptune cette année, mais elle ne compte pas en rester là. D’autres projets sont en cours de développement dont de nouvelles voitures à hydrogène ou des piles permettant d'alimenter des bateaux ou des trains.

Si la technologie n’est pas nouvelle, sa démocratisation est encore à faire. Plusieurs constructeurs ont proposé récemment des modèles fonctionnant avec cette énergie, tels que la Toyota Mirai de seconde génération qui a fait ses débuts il y a quelques semaines.

Hyundai Motors a déclaré dans un communiqué : « Non seulement le système de pile à combustible de nouvelle génération sera disponible pour de nombreux produits et services de mobilité différents, mais il offrira des performances et une durabilité améliorée à un prix abordable dans une architecture plus légère avec une densité d'énergie améliorée ».