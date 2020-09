SAIC annonce dix nouveaux véhicules dotés d'une pile à combustible dans les cinq ans à venir

Un responsable de Maxus Automotive, une filiale du groupe SAIC qui vient de présenter le Maxus Euniq 7 doté d’une pile à combustible de 115 kW, a déclaré au média chinois Yicai Global : « Bien que limité par l'infrastructure, le coût d'utilisation des véhicules à hydrogène est contrôlable et ils sont plausibles s'ils sont appliqués à des itinéraires fixes ou à des scénarios d'application relativement fermés, en tant que véhicules d'assainissement et de logistique par exemple ».

La ville de Shanghai a décidé de commander des minibus dotés de pile à combustible à SAIC et elle prévoit l’implantation de 20 stations pour le ravitaillement en hydrogène de ses véhicules. SAIC, basé également à Shanghai et pionnier chinois de la pile à combustible, a déjà produit 400 minibus dotés de cette technologie, qui circulent dans sept grandes agglomérations chinoises. Ils ont déjà cumulé un total de 4 millions de kilomètres prouvant que la technologie était maîtrisée et fiable.