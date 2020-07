BMW confirme la production d’une petite série de X5 dotée d'une pile à combustible en 2022

Cette série de X5 Fuel Cell s’inscrit dans le projet « Auto Stack Industrie » soutenue par le ministère fédéral allemand des Transports et des Infrastructures. Si la fabrication de la pile et le développement du système sont l’œuvre de BMW, les cellules de la pile seront fournies par Toyota, partenaire du projet allemand.

Le X5 i Hydrogen Next devrait avoir une puissance de 275 kW soit environ 370 chevaux et la pile à combustible devrait avoir une capacité de 125 kW, identique à la Toyota Mirai dont elle emprunte la technologie. Pour le moment, BMW n’a pas communiqué plus de détails.

Si la technologie commence à être au point, il reste à considérer le développement du réseau de stations pour ravitailler ses nouveaux véhicules, comme l’a évoqué Oliver Zipse, P.-D.G. de BMW : « Pour le trafic routier, ce qui est maintenant nécessaire avant tout, c'est une extension de l'infrastructure de ravitaillement qui prend en compte les besoins des véhicules utilitaires et des voitures particulières ».