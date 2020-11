Triton-EV présente son poids lourd à l'hybridation électrique-hydrogène

« Nous avons décider de le faire », a déclaré le P.-D.G. et fondateur de la marque, Himanshu Patel. « Tout le monde disait 'non, ça ne peut pas être fait, cela prendra cinq ans et cent millions de dollars'. Nous avons pensé que ce n'était pas le cas et que nous pouvions le faire immédiatement. Nous avons les employés et nous avons les ressources. L'ensemble du processus nous a pris 35 jours. C'est le genre d'équipe que nous avons ».