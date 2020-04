Triton dévoile le Model H, un imposant SUV électrique de plus de 1 000 km d'autonomie

Lire aussi :

Inconnue dans nos contrées, la firme d'outre-Atlantique Triton Solar s'accapare pourtant les projecteurs médiatiques en cette fin de mois d'avril 2020. Et ce grâce à la présentation de son SUV électrique aux spécificités techniques très avancées, le Model H. Qu'a-t-il de plus que les autres ? Une autonomie tutoyant les 1 126 kilomètres grâce à sa batterie de 200 kWh, promettant ici le plus grand rayon d'action du secteur.Les dimensions du Model H - 5,68 mètres de long, 2,05 mètres de large et 1,88 mètre de haut - n'impactent pas pour autant son accélération : 2,9 secondes suffisent à cet engin de 1 500 chevaux pour atteindre les 96 km/h, le tout épaulé par quatre roues motrices. Une suspension intelligente vient également abaisser la hauteur de l'automobile sur voie rapide, de sorte à optimiser son aérodynamisme.Outre les poignées de porte affleurantes et une marche rétractable installée au niveau du bas de caisse, le Model H s'équipe d'un écran tactile incurvé situé entre le conducteur et le passager avant. Un moyen pour les utilisateurs d'accéder à une flopée de fonctionnalités, de la climatisation à la radio en passant par l'agenda ou l'ouverture du toit panoramique en verre, apprend-on sur le communiqué de presse.Sur le papier, le Model H vend du rêve. Sauf que Triton Solar , au regard des photos publiées sur son site officiel, n'a semble-t-il pas encore conçu de prototype abouti. Sa fiche technique nourrit sûrement de nombreux espoirs, mais est-elle véritablement viable ? Les spécificités annoncées, tout particulièrement l'autonomie, paraissent en effet très avancées.Toujours est-il que le SUV électrique est disponible en précommandes, à condition de verser un acompte de 5 000 dollars, lequel précède une somme plus conséquente de 135 000 dollars pour concrétiser l'achat final.