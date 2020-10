Hummer EV : General Motors dévoile son premier "supertruck électrique"

L'Edition 1 sera proposée au prix de départ de 112 595 dollars et disponible à l'automne 2021. Il faudra ensuite patienter un an pour voir arriver le Hummer EV3X, qui embarquera lui aussi trois moteurs.

Les caractéristiques de ce dernier seront plus raisonnables, avec 800 chevaux, et « seulement » 12 880 Nm de couple. Ce modèle affichera une autonomie supérieure à 480 km, selon la marque, et sera commercialisé tout juste sous la barre des 100 000 dollars, à un prix de base de 99 995 dollars.