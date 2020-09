Ford tease son F-150 électrique et montre une vidéo de son développement

Ford a dévoilé une première esquisse de ce futur F-150 auquel on découvre un avant bien plus anguleux que la version actuelle, et un look affirmé par une barre lumineuse horizontale, qui semble plus que jamais devenir une norme sur ce type de véhicules. En effet, comment ne pas penser au Rivian R1T, ou au Tesla Cybertruck, qui disposent également d'une telle signature lumineuse ?