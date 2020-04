Rivian s'adresse définitivement aux "aventuriers écolos" à travers trois nouvelles vidéos

Lire aussi :

En plein confinement, Rivian vient de publier trois vidéos tournées en 2019 et mettant en scène le R1T dans l'environnement que l'entreprise estime le plus adéquat à la philosophie de son futur véhicule électrique tout terrain.La première vidéo de trois minutes, intitulée, met en vedette Alex Honnold, grimpeur en solitaire, que l'on retrouve notamment dans le film documentaireLa vidéo donne la parole à Alex Honnold qui nous explique vivre très simplement ; le grimpeur affirme qu'il souhaite rouler depuis longtemps en véhicule électrique, mais que cela lui était jusqu'ici impossible, aucun véhicule n'étant assez robuste pour assurer ses déplacements habituels.Rivian donne ainsi à voir l'utilisation possible du Rivian R1T en mode camping, avec une tente de toit et une cuisine intégrée dans son coffre, qu'il est possible de déployer à chaque étape.La seconde vidéo nomméemet en scène Camille Egdorf et Lacey Kelly, spécialistes de la pêche à la mouche, en pleine excursion à Islamorada en Floride, et accompagnés bien évidemment du Rivian RT1.Enfin, la dernière vidéo, la plus longue des trois, intituléea été réalisée par un photographe d'Hawaï, Jeff Johnson. Rivian nous propose ici de ralentir le rythme en nous contant comment Ben Moon a survécu au cancer. Le R1T fait ici juste partie du décor.