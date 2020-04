Rivian : les livraisons des R1T et R1S électriques finalement attendues pour 2021

Des effectifs très réduits

Source : Electrek

En novembre 2018, le fabricant Rivian s'illustrait au travers de deux véhicules électriques fièrement présentés, mais surtout capables de rivaliser sur le papier avec les véhicules les plus performants de l'époque, les Tesla. Lors de leur introduction, le pick-up R1T et le SUV R1S se dotaient d'un planning précis, constitué d'une période de livraison prévue pour les derniers mois de l'année 2020.Sauf que la pandémie mondiale causée par la propagation du coronavirus (Covid-19) a quelque peu chamboulé les plans de la firme d'outre-Atlantique, puisque le binôme zéro émission susmentionné devrait finalement débarquer pour le début du cru 2021, affirme le journal The Pantagraph, relayé par le site spécialisé Electrek.Mise à l'arrêt depuis le 20 mars dernier, l'usine de Normal (Illinois), propriété de Rivian, tourne logiquement au ralenti : entre 10 et 12 employés seulement se rendent sur les lieux, contre 315 en temps normal. Conséquences : plusieurs semaines de retard sont à prévoir, repoussantles livraisons du duo électrique.», a déclaré le maire de la ville, en la personne de Chris Koos.Rivian, de son côté, s'est exprimée dans un communiqué de presse publié le 1er avril 2020 : «».