Rivian devrait réajuster les prix de ses véhicules électriques : pour mieux contrer Tesla ?

Des versions de base plus abordables ?

Livraisons dès la fin de l'année 2020

Source : Reuters

La guerre des prix ne fait que débuter. Le constructeur américain Rivian, notamment soutenu par Ford , semble vouloir ajuster sa stratégie tarifaire au regard des dangereux concurrents bientôt implantés sur le marché, Tesla en première ligne. C'est pourquoi sa future flotte de véhicules électriques, composée du pick-up R1T et du SUV R1S , devrait être légèrement moins onéreuse que prévue.Lors de sa présentation au Los Angeles Auto Show 2018, le binôme automobile a été annoncé à 69 000 et 72 000 dollars, respectivement, pour les versions de base. Ces deux tarifs mentionnés pourraient finalement correspondre à des déclinaisons intermédiaires «», confirme la marque au site spécialisé Electrek , suite à un communiqué de presse de l'agence Reuters.Le R1T à 69 000 dollars devrait ainsi s'équiper du fameux toit électrochrome, épaulé par une autonomie de 482 kilomètres. Un autre modèle (rayon d'action de 370 km) certes moins fourni en équipement, mais aussi plus abordable, va également s'inviter à la fête au cours des prochains mois. Rivian ne devrait pas manquer de communiquer à son sujet. Enfin, une troisième version dotée d'une autonomie de 640 km finalisera l'offre.Il faut dire que la concurrence s'annonce rude : le Cybertruck de Tesla s'arrachera en effet à 39 000, 49 000 et 69 000 dollars pour les versions Single Motor, Dual Motor AWD et Tri Motor AWD. De quoi mettre une sérieuse pression à ses principaux rivaux.Le fondateur et PDG de Rivian, en la personne de R.J. Scaringe, a par ailleurs confirmé les dates de livraison de ses automobiles : fin de l'année pour le pick-up, suivi de près par le SUV.