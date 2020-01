Alexa, l'assistant vocal d'Amazon, s'invite sur les véhicules Rivian et Lamborghini

Écosystème connecté

Lire aussi :

Yamaha intègre Amazon Music et le contrôle amélioré Alexa sur ses produits MusicCast



« Alexa, paye l'essence »

Source : Electric Car Report

Après Toyota, BMW, Ford ou encore Audi, l'assistant vocal développé par le géant du e-commerce Amazon s'invite dans de nouvelles voitures : celles de Rivian et Lamborghini en l'occurrence. Pour le premier, ses véhicules électriques SUV R1S et pick-up R1T en bénéficieront au cours des prochains mois, lorsque seule la Huracán Evo en profitera pour le second, apprend-on dans les colonnes de The Verge Aussi, les futurs 100 000 vans électriques d'Amazon fabriqués en collaboration avec le constructeur américain susmentionné en auront logiquement le droit. L'occasion pour l'ensemble de ces systèmes d'infodivertissement de profiter d'une interaction vocale avec l'utilisateur, lequel pourra par exemple accéder à des informations de navigation, gérer la musique et les podcasts, ou encore passer des appels téléphoniques.Aussi, l'usager sera en mesure de connecter l'ensemble à une enceinte connectée Amazon Echo installée à son domicile. Et ce pour activer, à distance, la lumière ou la température de son logement. Cela peut par exemple s'avérer pratique lorsqu'un individu rentre d'un long voyage après avoir laissé sa maison ou son appartement sans aucune source de chaleur active.Clou du spectacle : la multinationale a conclu un partenariat avec Exxon et Mobil, deux sociétés pétrolières et gazières américaines, pour donner l'opportunité à un client de payer son essence grâce à Alexa. «», suffira pour régler le montant requis à l'une de leur station-service. Amazon Pay et Fiserv, un fournisseur mondial de services financiers, gèrent alors la transaction financière.