Balrog74

Oua vraiment très interessant !

La Chine commence enfin à prendre ses responsabilités sur ses productions en voulant s’imposer ce genre de réglementation.

Néanmoins et la je pense que ce sera plus compliqué : il faudra une totale transparence sur le déroulement de ces tests et leur neutralité, pour avoir réellement confiance.

Si cette réglementation s’annonce réellement efficace alors ça va considérablement changer la donne sur le marché de la voiture éléctrique dans le monde… et pour le bien des consommateurs j’entends.

Ca va apporter une réelle légitimité à la Chine sur la concurrence à l’échelle mondiale.

Et qui plus est cela pourrait être vue comme une porte d’entrée sur une meilleure réglementation des produits Chinois. Si tel est le cas, imaginez un monde ou les produits chinois seront aussi qualitatifs que les produits européens ? Je pense que cela aura un très fort impact dans tous les sens.

Du point de vue consommateur cela accroitra la confiance envers les produits Chinois, par contre coté concurrence cela risque d’apporter un énorme frein aux entreprises européennes qui ne pourront plus se cacher derrière la qualité, ce sera uniquement le prix de la main d’œuvre et la hélas cela n’aura que très peu d’impact aux yeux du consommateurs (sauf les plus responsables).

Bref d’un point de vue consommateur ça devrait vraiment nous aider, surtout en ces temps d’inflation.

Par contre d’un point de vue concurrentiel, ça va faire mal…