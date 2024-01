Tesla doit "rappeler" 1,6 million de ses véhicules en Chine

Évidemment, ces rappels, lorsqu'ils concernent des problèmes logiciels, sont des mises à jour qui s'effectuent à distance. Des contrôles additionnels ainsi que des alertes vont être ajoutés lors de la mise à jour, que les autorités chinoises demandent aux conducteurs de télécharger dès qu'ils l'auront reçue.

Cette annonce n'est pas une bonne nouvelle pour Tesla, pour qui la Chine est un marché extrêmement important, et où il compte la plus grande usine du monde (hors USA), à Shanghai. Car la firme d'Elon Musk doit de plus en plus faire avec la concurrence du fabricant chinois BYD, dont certains modèles affichent des prix défiant toute concurrence. Elle doit ainsi faire attention à ne pas connaître, un jour, elle aussi, le destin d'Apple dans le pays, une marque longtemps privilégiée par le consommateur avant de subir cette année une certaine désaffection à l'avantage d'un fabricant local (à savoir Huawei).