Encore ? Tesla rappelle 80 000 véhicules en Chine

En début de semaine, Tesla procédait au rappel de plus de 300 000 véhicules, la faute à un problème identifié au niveaux des feux arrière. Un peu plus tôt, ce sont 30 000 Model X qui étaient touchés par un souci d'airbag. Et pour finir une semaine décidément maudite, Tesla doit aujourd'hui rappeler plus de 80 000 véhicules en Chine.