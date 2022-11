Tesla Cybertruck : le nombre de précommandes impressionne, mais le SUV futuriste en fera-t-il autant ?

En effet, Tesla indique que son pick-up électrique cumule plus de 1,5 million de précommandes partout dans le monde. Pour l'anecdote, rappelons que le véhicule avait déjà enregistré plus de 250 000 réservations une semaine seulement après sa présentation. Un chiffre à relativiser toutefois, puisqu'il suffit de débourser 100 dollars pour précommander le pick-up, la somme étant remboursable. À cela s'ajoute un prix de vente définitif qui devrait être revu à la hausse, et qui pourrait, lui aussi, être source de nombreux désistements.

Toujours est-il que la production de ce Tesla Cybertruck sera confiée à la Gigafactory basée à Austin dans le Texas, avec un objectif fixé au premier semestre 2023 en ce qui concerne les premiers assemblages.