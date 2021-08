Le Cybertruck de Tesla enregistrerait plus d'un million de précommandes

Reste tout de même à relativiser la pertinence de ces chiffres. Une réservation en ligne ne coûte que 100 dollars (comptez 100 euros en Europe), qui sont intégralement remboursables en cas d’annulation. Les configurations et les performances exactes des trois versions du Cybertruck ne sont pas encore complètement figées. Et, hors États-Unis, les prix des différentes variantes ne sont pas définitivement établis, et encore moins affichés et garantis lors des précommandes. À cela s’ajoutent les listes d’attente probablement assez longues, qui pousseront certains acheteurs potentiels à se tourner vers la concurrence.