Le nombre de Cybertruck en pré-commande nettement plus bas qu'attendu

On a pu croire, ces derniers jours, que le Cybertruck de Tesla avait déjà reçu plus ou moins 600 000 précommandes, mais c’était sans compter les possibilités d’annuler sa réservation. Elon Musk a annoncé les chiffres actuels et Tesla est proche de la douche froide.

Il y aurait ainsi « seulement » 200 000 précommandes de Cybertruck à ce jour. Loin des 600 000 estimés et même inférieur aux 250 000 précommandes enregistrées les premiers jours suivants la présentation du véhicule. En cause, notamment, la possibilité d’annuler facilement sa commande en ligne.

Le Cybertruck a en effet suscité un véritable engouement à son lancement, en attisant la curiosité avec ses lignes particulièrement atypiques pour un pick-up, mais certains acheteurs potentiels se sont rapidement rétractés.

Elon Musk a récemment twitté que si le Cybertruck ne connaissait pas le succès attendu dans sa forme actuelle, il n’était pas fermé à l’idée de le remodeler dans un style plus conventionnel qui lui permettra de se vendre plus facilement… À voir.