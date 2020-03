Tesla Cybertruck : quelle est la répartition mondiale des précommandes ?

Lire aussi :

Tesla franchit un cap symbolique : un million de véhicules électriques ont été produits



Les USA amoureux du Cybertruck

Des chiffres faméliques sur le Vieux Continent

Source : Electrek

Le 22 novembre 2019 , Elon Musk et ses équipes levaient le voile sur le tant attendu pick-up électrique de la marque Tesla, j'ai nommé le Cybertruck. Un mastodonte au design clivant mais ô combien audacieux, enregistrant en l'espace d'une semaine pas moins de 250 000 précommandes, puis 500 000 depuis février dernier . Un nombre de réservations à tempérer au regard de l'acompte demandé par l'entreprise, 100 dollars « seulement ».Le fait est que le Cybertruck a suscité un intérêt certain au sein des consommateurs. C'est pourquoi le forum CybertruckTalk.com s'est amusé à dresser la liste des dix pays ayant recensé le plus de précommandes, d'après les données fournies par plus de 1 800 membres de la communauté. Aucun chiffre officiel n'a été publié par Tesla : ce classement se base donc sur des estimations, insiste le site spécialisé Electrek.Est-ce vraiment étonnant de retrouver les États-Unis sur la première place du podium avec 76,25 % des réservations ? Non, au regard de la culture automobile américaine, séduite, depuis plusieurs décennies déjà, par le segment des pick-up. Derrière, le Canada (10,43 %) s'offre la place de dauphin, suivi de l'Australie (3,16 %). Il faut ensuite se tourner du côté de l'Europe pour compléter ce top 10.Dans l'ordre : Royaume-Uni (1,39 %), Norvège (1,11 %), Allemagne (1,05 %), Suède (0,83 %), Pays-Bas (0,67 %), France (0,44 %) et Islande (0,44 %). La question étant : quel pourcentage des utilisateurs va transformer leur réservation en acte d'achat final ? Réponse dans les prochains mois, les versions haut de gamme du Cybertruck étant attendues dans le courant du cru 2021.